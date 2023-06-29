وزير التعليم يتفقد الأعمال الكشفية في خدمة الحجاج بمكة

التقى وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف البنيان، اليوم، الطلبة الكشفيين الذين يعملون ضمن الفرق الكشفية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

واطلع على مسارات الأعمال التطوعية التي يشارك فيها الطلبة طوال موسم الحج، وجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في تنظيم وإدارة الفرق الكشفية في المشاعر المقدسة، وتزويدهم بالتعليمات والإرشادات التي تساعدهم في أداء الأعمال التطوعية بإتقان، إلى جانب التكامل مع قطاعات الدولة الأخرى المشاركة في إدارة الحشود وتفويج الحجاج.

وأكد الدور الذي يؤديه أبناء وبنات المملكة في هذه المناسبة العظيمة، واستشعارهم المسؤولية الوطنية لإبراز جهود المملكة في استقبال الملايين من الحجاج، ويأتي ضمنهم الطلاب والطالبات الذين يعملون جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتقديم الخدمات التطوعية الموكلة إليهم كافة.

وتأتي مشاركة الكشافة في موسم الحج امتدادًا لجهود وزارة التعليم الهادفة إلى استثمار الأوقات الحرّة للطلبة بالبرامج والأنشطة الكشفية المتنوعة، وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني في نفوسهم، وبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة، إضافة إلى تعزيز القيم الاجتماعية والبدنية والمعرفية، وتنمية الاتجاهات السليمة وقيم العمل التطوعي.