71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق

أشارت وزارة التجارة إلى توفير71 مليونًا و671 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى أول أيام التشريق.

وأوضحت أن السلع التموينية تضمنت أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 ألف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

وأكدت الوزارة أنها تراقب تأمين سلاسل الإمداد التمويني للإسهام في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج، بالإضافة إلى القيام بأدورها في الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.