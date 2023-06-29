نظام رقمي متطور لـ «الكشافة» في خدمة الحجاج

تطوّر لجنة تقنية المعلومات في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملها باستمرار، فيما يتعلق بمتطلبات التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن وحوكمة ذلك التحول لزيادة كفاءة العمل بالمعسكرات وفقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتعمل اللجنة على رقمنة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعسكرات ومن أهمها إرشاد الحجاج التائهين.

وقال المشرف على اللجنة عيسى التيسان: إن جمعية الكشافة تعمل باستمرار على توفير نظام رقمي متطور بتسخير التقنيات الحديثة سعيًا للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وتطوير ممارسات الحكومة الرقمية داخل المعسكرات مما يساعد على تحسين أداء وفاعلية الخدمات التي تقدمها معسكرات الخدمة العامة.

وشهدت المعسكرات في الأعوام الأخيرة، نقلة نوعية في تطور الخدمات الأمر الذي سهل الكثير من الإجراءات على ضيوف الرحمن.