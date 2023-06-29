11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الحج

ارتفع عدد الإصابات بالإجهاد الحراري بين الحجاج إلى 11 ألف حالة منذ بداية موسم الحج هذا العام وفق قناة "العربية".

ونقل مراسل قناة “العربية”، عن وزارة الصحة السعودية، قولها إنها سجلت نحو 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الموسم.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت تحذيرًا للحجاج بشأن تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتجنب الوقوف لفترات طويلة في طوابير الانتظار.

وقالت الوزارة إن أعراض الإجهاد الحراري، تتمثل في الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول.

وناشدت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بضرورة تجنب الإجهاد وشرب الماء البارد بكثرة في حالة الإصابة، ونزع الملابس غير الضرورية بما في ذلك الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب باستخدام كمادات باردة، والاتصال بالرقم 937 للحصول على المساعدة الصحية.