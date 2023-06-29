العراق يستدعي سفير السويد لدى بغداد بعد حرق المصحف الشريف

أعلنت، وزارة الخارجية العراقية، عن استدعاء السفيرة السويدية لدى بغداد، على خلفية سماح حكومتها لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة الدكتور أحمد الصحاف، إن الوزارة استدعت السفيرة السويديَّة لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.

ومن جهته، أدان رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، حادثة الاعتداء على المصحف الشريف في السويد.

وأكد أن هذا العمل لا علاقة له بحرية التعبير واصفا إياه بالجريمة والتجاوز على حرية وحق التفكير والإيمان.