العراق يطالب السويد بتسليم مواطنه الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف

طالبت وزارة الخارجية العراقية، السلطات السويدية بتسليم المواطن العراقي الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم لمحاكمته وفق القانون العراقي.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة الدكتور أحمد الصحّاف، إن الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم، هو عراقيّ الجنسية، لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقيَّة لمحاكمته وفق القانون العراقيّ.

وأدنت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم حادثة حرق المصحف الشريف يوم عيد الأضحى المبارك، وعقب ذلك قامت باستدعاء السفيرة السويديَّة لدى العراق وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويديَّة لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء.