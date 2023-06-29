ولي العهد يتلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وتبادل ولي العهد خلال الاتصال مع ولي عهد دولة الكويت التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعب الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وقدم ولي العهد بدولة الكويت التهنئة لقيادة المملكة على حسن التنظيم لموسم حج هذا العام.

وأعرب ولي العهد من جهته عن التهنئة لولي العهد بدولة الكويت بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وتمنياته لها بالنجاح والتوفيق.