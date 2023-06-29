وزير الحج: سندشن في الأعوام القليلة المقبلة أكثر من 100 موقع تاريخي متصل بالسيرة النبوية

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن تدشين المملكة العربية السعودية في الأعوام القليلة المقبلة أكثر من 100 موقع تاريخي متصل بالسيرة النبوية، قائلا: “سنعمل على استثمار الكفاءات البشرية”.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الحج في حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الذي أقام الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: “نهنئكم بعودة وفود الحجاج إلى الأعداد الطبيعية كما كانوا قبل جائحة كورونا”.

وأضاف وزير الحج والعمرة، إن الحجاج ينعمون بحزمة من الخدمات النوعية في كل محطات رحلتهم الروحانية تشرف بتقديمها أكثر من 40 قطاعاً حكومياً يقودها أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.