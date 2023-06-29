سفير الولايات المتحدة يشكر السعودية على حماية أعضاء القنصلية الأمريكية في جدة

وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، مايكل راتني، الشكر للمملكة على حماية أعضاء القنصلية الأمريكية وذلك بعد الحادث الأمني الذي وقع في مدينة جدة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى المملكة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نيابة عن فريق بعثة الولايات المتحدة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية، أتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلى الذي قتل بشكل مأساوي عقب الحادث الأمنى الذي وقع يوم أمس والذي تضمن هجوم مسلح على القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية فى جدة”.

وأضاف: “لقد عمل حارس الأمن المحلى على حراسة القنصلية العامة فى جدة لسنوات عديدة، ولن تنسى شجاعته”.

وتابع: “أود أن أعرب عن امتنانى لجميع أعضاء الحراسة المحليين لدينا وأفراد فريق الأمن فى القنصلية العامة وقوات الأمن السعودية التى تعمل على الحفاظ على سلامتنا”.

وأوضح أن سفارة الولايات المتحدة فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق فى الحادث.