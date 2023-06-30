خدمات «نسائية» بـ 6 لغات لضيوف الرحمن

تقدم الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية بشؤون الحرمين، خدماتها لضيوف الرحمن عن طريق مبادرتي "تواصل" و "قدوتنا".

يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر"، تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

من جهتها، قالت مدير الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى الأنصاري: إن مبادرة "قدوتنا" تهدف إلى توعية القاصدات غير المتحدثات باللغة العربية بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على اتباع سنته وتجنب البدع وتعريف الأجيال بالشمائل المحمدية والبعد عن الابتداع من خلال تعزيز اتباع السنة النبوية وذلك باللغة الإنجليزية والأردية والتركية والفارسية والأوزبكية والصينية وتفعل في كاونتر الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية وفي المصليات النسائية.

وأوضحت أن مبادرة تواصل تُعنى باستقبال القاصدة منذ دخولها للمسجد الحرام والترحيب بها باللغات والإجابة على استفساراتها وتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام والكتب الرقمية والباركودات وتعريفها على الخدمات والمبادرات المقدمة باللغات المختلفة وتزويدها بالكتيبات المترجمة.