لاعب #مانشستر_سيتي يعترف: أقمت علاقة مع 10 آلاف امراة

شهدت قضية الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مفاجآت من العيار الثقيل.

المحكمة برأت في شهر يناير الماضي، ميندي من 7 تهم اغتصاب؛ من أصل 9 وجهت إليه، وتسببت في إيقافه عن المشاركة مع مانشستر سيتي، وتعليق كافة الأموال والرواتب التي يتقاضاها.

ووفقًا لإذاعة "BBC البريطانية"، عرضت المحكمة وقائع القضيتين، المتهم فيهما نجم السيتزن، وذلك على هامش بعض الحفلات التي نظمها في منزله.

وفي القضية الثانية، والمتعلقة بمحاولة الاغتصاب، ذكرت المحكمة، أن ميندي تراجع عن اغتصاب الضحية؛ بعد أن وجد أنها "خجولة".

وأشارت وقائع القضية، إلى أن اللاعب أثناء تراجعه عن اغتصاب الضحية، قال لها إنه أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة.