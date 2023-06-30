إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. توزيع مليوني مصحف على الحجاج المغادرين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اعلى دعمهم لمستمر، وعنايتهم الفائقة بالإسلام والمسلمين، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم على المملكة رخائها واستقراراها وأمنها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم.

وبيّن أن الوزارة تبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ (2.000.000) مليوني نسخة من القرآن الكريم استمراراً للعناية والاهتمام من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.