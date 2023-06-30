حجاج بيت الله الحرام يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة، بعد أداء مناسك الحج.

ووجه الحجاج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف اليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسئولين خلال أدائهم المناسك.

وأكد حجاج بيت الله الحرام خلال مغادرتهم مكة المكرمة بعد أداء طواف الوداع على أن اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم أشاع جوا من السكينة والطمأنينة.

وأشاد ضيوف الرحمن بالاهتمام الكبير من المسؤولين في كل الخدمات، مؤكدين أنه كان أمرا يبعث على الراحة والطمأنينة والاستقرار.