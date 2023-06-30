العالم الإسلامي يهنئ المملكة بنجاح موسم الحج: “جهود كبيرة بتقنيات ذكية”

بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان، نجح حج 1444 بشكل استثنائي.

فضل من الله

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجرية.

وأعرب عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

جهود كبيرة

هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب الأمين العام، في تصريح له، عن تقدير المجلس للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سُبُل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسَّهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولةٍ ويسرٍ.

توسعة مستمرة وتقنيات ذكية

وبعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام.

وأعرب الملك في البرقية بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى تعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

وأشاد جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في كافة المرافق والمشاعر المقدسة والتي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع.

سعي دؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لإتمام موسم الحج هذا العام.

كما ثمن "العسومي"، في بيان، اليوم الجمعة، سعي المملكة الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عام تلو الآخر، وتسخير إمكانياتها للتيسير على ضيوف الرحمن وذلك استشعارا بالمسؤولية تجاههم، مهنئا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

إخلاص وتفان لخدمة الحجاج

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأعرب الشيخ نواف الصباح، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة، التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل إخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه.

وأشاد أمير دولة الكويت، بتواصل أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام طيلة العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المنافذ والمشاعر كافة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن، وما يعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي دائمًا محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

جهد لتوفير سبل الراحة

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وهنأ الطيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد شيخ الأزهر تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.