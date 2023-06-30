أحداث تظاهرات نائل في فرنسا.. القبض على 74 ألف شخص

سجّل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 73699 شخصا بحلول الأول من حزيران/يونيو، بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل الجمعة.

وهي المرة الثالثة خلال عام 2023 يبلغ عدد الموقوفين رقما قياسيا بعد الأول من نيسان/أبريل والأول من أيار/مايو، والخامسة منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان عدد الموقوفين في الأول من أيار/مايو بلغ 73162 شخصا.

وأدى الاكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون الى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في كانون الثاني/يناير 2020.

ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليا الى 121,7 بالمئة، مقارنة مع 118,1 بالمئة قبل عام.

وسجّلت نسبة الإشغال في مراكز التوقيف حيث يودع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، أو الذين صدرت بحقهم أحكام سجنية قصيرة، الى 144,6 بالمئة.

وبلغت النسبة الضعف (200 بالمئة) على الأقل في عشرة من هذه المراكز.