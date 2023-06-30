الكشافة يرشدون 206 آلاف حاجٍ تائه خلال موسم حج هذا العام

تمكنت جمعية الكشافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من إرشاد 206 آلاف حاج الذين تاهوا خلال أداء مناسك الحج هذا العام.

وقال معسكرات الخدمة العامة في بيان إحصائي إنه بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم بلغ عدد التائهين نحو 206582 حاجاً من مختلف الجنسيات، وتم إيصال (12589) حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 193993 حاجاً بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 3732 طلعةً.

وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من رئيس الجمعية يوسف بن عبد الله البنيان ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.