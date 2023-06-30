إنقاذ حياة حاج غيني يعاني من قرحة نازفة بمستشفى الملك عبدالعزيز

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز، من إنقاذ حياة حاج غيني في العقد الخامس من العمر قدم لأداء الحج لهذا العام بعد تقيئه كميات كبيرة من الدم ونزيف دموي من فتحة الشرج لتصل نسبة الهيموجلوبين إلى 2 جرام.

وقالت وزارة الصحة، إن الحاج قدم إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز وهو يشكو من قي دم بكميات كبيرة مع وجود نزيف من فتحة الشرج والآم في فم المعدة، وتم عمل الفحوصات الأساسية التي أظهرت أن نسبة الدم 2 جرام وجرى تنويمه في قسم العناية المركزة وتكملة العلاجات بما فيها نقل دم.

وأشار إلى أنه خلال عملية إسعاف المريض في العناية تقيئ كميات كبيرة من الدم وأصبحت حالته غير مستقرة وفقد وعيه ونسبة الأكسجين أصبحت غير مستقرة، وتم وضعه على التنفس الصناعي وقدمت له علاجات رفع الضغط، كما تم عمل منظار علوي تبين من خلاله وجود قرحة نازفة مع وجود شريان نازف في بداية الاثني عشر من الأمعاء الدقيقة وتم وضع كيات على الشريان مباشرة وتم ايقاف النزيف.

وأكدت الصحة أن الحاج تماثل للشفاء وأصبحت حالته مستقر وبصورة تدريجية تم فصل التنفس الصناعي وإيقاف علاجات رفع الضغط، وبدأت درجة الوعي تعود للمريض مما مكنه من الوقوف بعرفات وأداء مناسك الحج وخرج من المستشفى.