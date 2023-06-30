السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو الجاري.

وأصدرت سلطة الطيران المدني بيانا أعلنت فيه استثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

يأتي ذلك في ظل تواصل الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية لتجنب الشعب السوداني ويلات الحرب.