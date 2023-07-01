سافر إلى الخارج من أجل العلاج.. هل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم؟.. “حساب المواطن” يوضح

كشف برنامج حساب المواطن عن مدى تأثير السفر إلى خارج المملكة من أجل تلقي العلاج على الدعم المستحق للمستفيد.

وأوضح البرنامج في رده على استفسار أحد المستفيدين عبر حساب "خدمة المستفيدين" على "تويتر"، أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.

وأضاف أنه في حال تجاوز المستفيد المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

وأعلن برنامج حساب المواطن في 18 يونيو المنصرم ، صدور نتائج الأهلية للدورة 68 (شهر يوليو 2023)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.