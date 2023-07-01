مدير عام “الجوازات” يتابع سير عمل صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز (فيديو)

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم السبت، على سير عمل صالات الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الفريق اليحيى، تسخير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة.