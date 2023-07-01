بـ46 مئوية.. الأحساء و الخرج تُسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم السبت آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن كلا من الأحساء والخرج سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض 45 درجة مئوية.

وأكد المركز أن أقل درجة حرارة سجلتها كلا من مدينتي أبها والباحة بـ18 درجة مئوية.

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم السبت: