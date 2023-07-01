وزارة الداخلية الفرنسية: توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في باريس.

وكانت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة هزت مدنا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

على جانب آخر، حثت سفارة المملكة في فرنسا، المواطنين بضرورة الابتعاد عن أماكن المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة في فرنسا عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين في فرنسا حالياً إلى ما يشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق».

وأضاف: «تحث السفارة على مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص».