بالفيديو.. انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن انفجارا وقع، اليوم السبت، في مصنع كيماويات بمدينة جويشي في مقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأكد أن الانفجار وقع قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، في مصنع Jiangxi Qiantai New Materials، وفي الوقت الحالي لم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في المصنع أثناء الحادث، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.

على جانب آخر، أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أهمية نهج السياسة المتعدد الأوجه للاتحاد الأوروبي تجاه الصين.

وقال رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان ان الصين شريك ومنافس نظامي، ولدى الجانبين مصلحة مشتركة في السعي إلى إقامة علاقات بناءة ومستقرة، ترتكز على احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والمشاركة المتوازنة والمعاملة بالمثل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي انه سيواصل العمل مع الصين للتصدي للتحديات العالمية، مشجعاً الصين على اتخاذ إجراءات أكثر طموحا بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والصحة والتأهب للأوبئة، والأمن الغذائي، والحد من الكوارث، وتخفيف عبء الديون، والمساعدات الإنسانية.