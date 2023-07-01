أخبار دوليّة

أول تصريح من والدة الشاب “نائل” الذي قُتل على يد شرطي فرنسي

1 يوليو 2023 · < 1 minute

أعربت والدة الشاب نائل  الذي أثار مقتله برصاص شرطي أعمال شغب في فرنسا، عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية.

وفي أول مقابلة  لقناة “فرانس 5″، أكدت بقولها : “أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصاً واحداً: الشخص الذي قتل ابني”.

وتابعت :”لديّ أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تماماً.. وهم لا يؤيدون ما حدث”.

كما  اعتبرت الأم أن الشرطي البالغ 38 عاماً، والذي وُجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها.

وواصلت في حديثها :” لم يكن مضطراً لقتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة من صدره؟ لا، لا”.

وأوضحت والدة نائل أن الشرطي رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله.

 