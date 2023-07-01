حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

هنأ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1444 هـ.

وثمن حامن عجمان، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، وتكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

كما هنأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج.