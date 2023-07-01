طبيب قلب يكشف مفاجأة: ضربة الشمس يمكن أن تحدث في الظل

حذر طبيب قلب من إمكانية الإصابة بـ«ضربة الشمس» في الظل.

وقال الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ضربة الشمس من الممكن أن تحدث في الظل أيضاً، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة مع الزحام، ولايوجد تيار هوائي مستمر يبرد الجسم».

وأضاف: «لذلك ابتعد عن الزحام بالذات في الجو الحار تفادياً لضربة الشمس».

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الإصابات بـ«الإجهاد الحراري» بين الحجاج إلى 11 ألف حالة، منذ بداية موسم الحج هذا العام.

وأصدرت الوزارة تحذيرًا للحجاج بشأن تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وكذلك تجنب الوقوف لفترات طويلة في طوابير الانتظار، مشيرة إلى أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في: الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول.

وناشدت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بضرورة تجنب الإجهاد وشرب الماء البارد بكثرة في حالة الإصابة، ونزع الملابس غير الضرورية بما في ذلك الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب باستخدام كمادات باردة، والاتصال بالرقم 937 للحصول على المساعدة الصحية.