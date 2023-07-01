قرار حاسم من «اليويفا».. هل يُمنع برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال بسبب قضية «رشوة الحكام»؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من مشاركة فريق برشلونة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق الكتالوني للبطولة القارية بصفته بطلاً للدوري الإسباني، لكنه كان مهدداً بالاستبعاد بسبب اتهام النادي بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم، للحصول على «خدمات سرية»، المعروفة بـ«قضية خوسيه نيغريرا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن «اليويفا» أبلغ برشلونة بأنه سيسمح له بالمنافسة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ومجلس إدارة النادي الكتالوني، تلقوا هذه الأخبار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الجمعة، بعد أن أكمل مجلس إدارة كرة القدم الأوروبية تحقيقهم وتحليلهم لجميع المعلومات المتعلقة بقضية «نيغريرا»، التي كان يواجه فيها برشلونة اتهامات بدفع أموال لمسؤول سابق في منظومة التحكيم، للحصول على خدمات سرية.

ويعني هذا القرار، أن النادي الكتالوني لن يُعاقَب بالحرمان من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة القارية، وسيتواجد في قرعة دور المجموعات المقرر سحبها في 31 أغسطس المقبل بمدينة موناكو.