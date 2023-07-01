النائب العام: المتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة وراء نجاح موسم الحج

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد النائب العام بالدور المهني والعمل المؤسسي لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، وتظافر الجهود وتوحيد المساعي وتناغم العمل المشترك ووحدة الهدف في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم والسهر على راحتهم وسكينتهم.

وقال الشيخ المعجب إن الدولة -أيدها الله- عنيت بالخطط المحوكمة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والعمل الدؤوب المستمر من أجل الوصول للكفاءة العليا في ذلك، والتي ما كانت لتكون لولا فضل الله سبحانه وتعالى والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة.

واختتم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولكافة العاملين في الحج، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي وأن يديم عليه الأمن والأمان والازدهار ، وأن يعيد الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين.