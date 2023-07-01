ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي إلى 1872.27 مليار ريال في مايو 2023

ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي إلى نحو 1872.27 مليار ريال، في مايو 2023، مقارنة بـ 1822.75 مليار ريال في أبريل 2023، وذلك بإجمالي زيادة بلغت قيمتها 49.52 مليار ريال في شهر، وفق ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك.

وعلى مستوى سنوي، ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي من 1864.8 مليار ريال، في مايو 2022، إلى 1872.27 مليار ريال، في مايو 2023، وذلك بزيادة قدرها 7.5 مليار ريال في عام.

وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 54% من إجمالي موجوداته، بنسبة 7.92%، لتصل إلى 1013.9 مليار ريال، بنهاية مايو 2023، بعد إن كانت 1101.08 مليار ريال في مايو 2022.

كما تراجعت موجودات «المركزي السعودي» من النقد الأجنبي والذهب، وذلك من 269.37 مليار ريال في مايو 2022 إلى 260.72 مليار ريال في مايو 2023، بنسبة تراجع 3.21%.

بينما ارتفعت موجودات البنك من الودائع لدى البنوك في الخارج من 304.01 مليار ريال في مايو 2022 إلى 363.74 مليار ريال في مايو 2023، بنسبة زيادة 19.65%

ويمكن الإطلاع على النشرة الإحصائية الشهرية كاملة على الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط التالي:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly_Bulletin_May_2023.pdf