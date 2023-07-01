8 برامج تدريبية لأطباء البحرين في السعودية 

أعلنت وزارة الصحة في البحرين أنها تعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لاستحداث 8 برامج تدريبية جديدة للأطباء البحرينيين العاملين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، للدراسة في السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه من المزمع استحداث 4 برامج تدريبية جديدة خلال العام الجاري 2023 في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى 4 برامج تدريبية جديدة خلال العام المقبل 2024، وذلك في عدد من التخصصات من بينها: طب وجراحة الأسنان - طب القلب - طب البصريات - العناية المركزة والأطفال.

وبينت أن ذلك يأتي في إطار سعيها لـ«زيادة الشواغر التدريبية للعاملين في القطاع الطبي»، مشيرة إلى أن تحديد الشواغر التدريبية سنويًا يتم بناءً على العديد من المعايير والأسس، وفي مقدمتها القدرة الاستيعابية للتدريب في كل تخصص، والتي يتم تحديدها بحسب المعايير الدولية وتحديد أعداد الاستشاريين وعدد الأسرة، بالإضافة إلى عدد المتدربين.

وأفادت بأنه يتم تحديد حاجة التخصصات الطبية للابتعاث بحسب الحاجة الفعلية لتعطية الخدمات في المستشفيات الحكومية.

وكشفت أنه يتم حاليًا ابتعاث 10 إلى 15 من الطاقم التمريضي سنويًا في تخصص القبالة، بينما يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية في التخصصات الأخرى، وذلك في سياق الحصول على السير الذاتية للمؤهلين من الفنيين.

كما ذكرت الوزارة أنه يتم العمل حاليًا بالتنسيق مع الأقسام المختلفة في الوزارة إعداد دراسة شاملة لتغطية الحاجة للابتعاث في التخصصات المختلفة، ومنها تخصصات القلب والأعصاب والبصريات والنطق والتعقيم والتخدير والمناظير والعناية المركزة والأطفال.