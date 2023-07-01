أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة فاسدة خلال أيام عيد الأضحى

أحبطت أمانة محافظة جدة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 572 ذبيحة فاسدة، في 6 نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 201 مركبة تقل الذبائح بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، بمساندة الجهات الأمنية، تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في نقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها.

واعتمدت أمانة جدة 6 نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة تشمل: «نقطة تفتيش السنابل – نقطة تفتيش الشميسي – طريق هدى الشام – طريق عسفان – طريق مكة المكرمة القديم – نقطة تفتيش ذهبان».