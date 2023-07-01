اكتمال مغادرة جميع الحجاج «ضيوف خادم الحرمين» إلى المدينة المنورة

اكتملت مغادرة جميع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج الاستضافة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جهوده العظيمة في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة.

كما وجه الشكر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج، وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف، الذين سيُقدم لهم برامج متنوعة في المدينة المنورة، وسيزورون عدداً من المعالم التاريخية والحضارية، كما سيتشرفون بالسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

وأعرب الضيوف المغادرون عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، مبدين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كرم الضيافة وما قُدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهما.