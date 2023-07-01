حقيقة الفيديو المتداول عن مطالبة لميس الحديدي بأن يكون الحج «أونلاين»

أثارت الإعلامية المصرية لميس الحديدي حالة جدل واسعة، بعد تصريحات لها حول إمكانية أداء مراسم الحج عن بُعد، باستخدام الوسائل والتقنيات الخاصة بذلك مثل تطبيق «زووم» وتقنية «الميتافيرس»، لكن بتتبع «الوئام» لحقيقة هذه التصريحات المنتشرة، تبين أنها «مجتزأة».

وانتشر بشكل واسع مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، تتسائل فيه الإعلامية المصرية عن سبب الذهاب والطواف حول الكعبة، و«لماذا لا يكون الحج عبر تطبيق زوم أو عبر الميتافيرس، في ظل تطور الحياة خلال الفترة الحالية».

وقالت «لميس» في الفيديو المنتشر لتصريحاتها المثيرة للجدل، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة « ONTV»: «ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج أونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كده، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟».

وأثار الفيديو غضب وسخرية الكثيرين، مما اعتبروه «استخفافاً» أو «استهانة» بأحد أركان الإسلام، واصفين طرح السؤال بأنه «استخفاف» ولا يليق ببرنامج تلفزيوني.

«الوئام» بدورها تتبعت أصل الفيديو المنتشر، ووجدت أنه «مجتزأ»، فالإعلامية المصرية كانت تسأل ضيفها حول أنه يمكن أن يكون هناك من الجيل الجديد المتأثر بالتكنولوجيا، من يطرح أسئلة مثل: «لماذا لا يكون الحج أونلاين.... إلى آخر ما قالته في الفيديو المنتشر»، لكن تم قطع الجزء الخاص بالأسئلة فقط ونشره بهذه الصورة المتداولة.

شكل لميس الحديدي من الاسكندرية عشان فكرتني لما الاسكندرانية أيام حظر كورونا عملو مجسم للكعبة وطافوا بيه في شوارع المنشية https://t.co/NYwj3PPjRD — محمد بس حسام👽 (@MHosam_) July 1, 2023

شكل لميس الحديدي من الاسكندرية عشان فكرتني لما الاسكندرانية أيام حظر كورونا عملو مجسم للكعبة وطافوا بيه في شوارع المنشية https://t.co/NYwj3PPjRD — محمد بس حسام👽 (@MHosam_) July 1, 2023

شكل لميس الحديدي من الاسكندرية عشان فكرتني لما الاسكندرانية أيام حظر كورونا عملو مجسم للكعبة وطافوا بيه في شوارع المنشية https://t.co/NYwj3PPjRD — محمد بس حسام👽 (@MHosam_) July 1, 2023