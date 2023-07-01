وصول الحجاج 9 مايو 2024… الربيعة يعلن بدء استعدادات موسم حجّ 1445هـ

أعلن وزير الحجّ والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، بدء استعدادات موسم حجّ 1445هـ، مشيراً إلى أن أولوية الدول في اختيار المواقع بالمشاعر المقدّسة، ستكون لمن يُنهي تعاقداته مبكرًا.

وبارك"الربيعة" في كلمته، خلال الدورة 45 للحفل الختامي السنوي لوزارة الحج والعمرة، بعنوان "ختامه مسك"، لحجاج بيت الله الحرام إتمام حجهم، سائلا الله عز وجل أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

ولضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445، أعلن وزير الحج والعمرة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم، من اليوم، والمتضمنة حصّة كل دولة.

وأضاف: "البرنامج الزمني الجديد يُعدّ تحولا مهماً سيساهم في الاستعداد المبكر"، حاثاً الدول على الاستعداد لحج العام القادم من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وكشف عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل لمكاتب الحج، وهو كالتالي : اليوم 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2023 سيتم تسليم الوثيقة، وفي 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 ، سيتم بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة ،وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني ، بينما سيكون في 20 ربيع الآخر 1445، الموافق 4 نوفمبر 2023. إتاحة باقات الخدمات للحجاج.

وأكمل: في تاريخ 26 جمادى الآخرة 1445 الموافق 8 يناير 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والذي سيكون بمثابة معرض متكامل لجميع الخدمات المتاحة والتي ستقدم لحجاج بيت الله، في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024.

وتابع: "الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكراً، ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، وذلك بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن".

وأفاد بأنه في تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات، بينما سيتم بتاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، على أن يكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة بإذن الله.

وتطلع أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تسهيل الاستعداد الأفضل لضيوف الرحمن وكذلك دعم الشركات المقدمة للخدمة، من خلال الاستعداد الأمثل، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتعلم من بلاغات وملاحظات مكاتب شؤون الحج لتقديم خدمة أفضل، ولترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.