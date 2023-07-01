عمر في الحج.. حكايات من القلب لحجاج بيت الله الحرام مع أصغر إعلامي سعودي (فيديو)

بذكاء غير معهود وأسئلة تلقائية جذب الطفل عمر أصغر إعلامي سعودي في الحج، ضيوف بيت الله الحرام الذين تحدثوا من القلب عن أفضل الأيام في حياتهم قضوها في المشاعر المقدسة خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.

ووثق أصغر إعلامي سعودي يغطي فريضة الحج لقاءاته مع حجاج بيت الله الحرام تحت عنوان “عمر في الحج” الذي نشرته وزارة الحج والعمرة عبر منصاتها الرقمية المختلفة، إذ جاءت فكرة عمر بعقد لقاءات بأسلوب عفوي مع الحجاج، بدأت من دخول ضيوف بيت الله الحرام إلى الممكة.

في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومن داخل بوابة الحرمين استقبل عمر الحجاج الذين عبروا عن فرحتهم بالقدوم إلى المملكة من أجل أداء فريضة الحج.

واصل عمر جولات في المشاعر المقدسة ونقل حكايات متنوّعة من الحجاج بأسلوب عفوي جميل إذ تحدث الضيوف من القلب على صعيد جبل عرفات.

ويوم عيد الأضحى المبارك وثق عمر في الحج مشاعر فرحة الحجيج بالعيد، قبل أن يرافق الحجاج في رحلة العودة إلى بلادهم بعد أداء مناسك الحج هذا العام، لتبقى ذكريات الحج خالدة في دفتر حكايات عمر.