انتشار مكثف للشرطة الفرنسية في الشانزيليزيه.. وحظر تجوال ليلي في 20 ضاحية بباريس

قررت فرنسا فرض حظر تجوال ليلي في 20 ضاحية بباريس تحسبا لتجدد أعمال العنف احتجاجا على مقتل مراهق على يد ضابط شرطة.

وبلغ عدد المعتقلين في مارسيليا نحو 16 شخصًا جراء أعمال الشغب، وعززت قوات الشرطة من وجودها في الشوارع والميادين تحسبا لمزيد من العنف.

وقال وزير الداخلية الفرنسية، إنه سيتم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المدن الرئيسية المتضررة.

وانتشرت قوات الشرطة الفرنسية بشكل كثيف في الشانزيليزيه وسط باريس، وكذلك في ضاحية نانتير تحسبا لأعمال عنف.

وقال مراسل قناة "العربية"، إنه تقرر إعلان حظر تجول في كولومب غرب باريس لمدة 3 أيام تحسبا لأعمال الشغب.

وأكد منتخب فرنسا لكرة القدم، أن زمن العنف يجب أن ينتهي ليحل مكانه الحداد والحوار وإعادة البناء.