أخبار الرياضة

الهلال يعين جورجي جيسوس مدرباً جديدًا

1 يوليو 2023 · < 1 minute

أعلن نادي الهلال تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مدرباً جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.