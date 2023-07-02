قبل عودته.. ماذا قدم جورجي جيسوس مع الهلال في الولاية الأولى؟

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرتغالي جورجي جيسوس، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وعاد جورجي جيسوس لتدريب الهلال خلفا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل في نهاية الموسم المنصرم 2022-2023 بعد فشله في الاحتفاظ بلقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عنونه بـ "للقصة فصول لم تنته"، معلنا من خلاله عودة مدربه السابق.

وقال جيسوس في الفيديو: "الزمن يمضي، والحياة تتجدد، والتاريخ يكتب ذكريات، ومستقبل لم يرو بعد، للقصة فصول لم تنته، خورخي جيسوس عائد للهلال".

ماذا قدم جورجي جيسوس مع الهلال؟

وعاد خيسوس للهلال مجددا، وذلك بعدما سبق له قيادة الفريق في عام 2018.

وكان خيسوس قاد الفريق في 26 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 20 منها وخسر مباراتين وتعادل في أربع مباريات، وسجل 66 هدفا وتلقت شباك الفريق 23 هدفا.

وحقق الهلال لقبا وحيدا مع خيسوس، حيث توج بطلا لكأس السوبر المحلي بالفوز على الغريم التقليدي اتحاد جدة في لندن بنتيجة 2-1، وذلك في أول مباراة له مع الفريق يوم 17 أغسطس 2018.

وجاء رحيل خيسوس عن الهلال بعد اختلاف مع إدارة النادي وقتها على تجديد العقد، حيث أراد الهلال استمرار المدرب لما بعد دوري أبطال آسيا في تشرين الثاني /نوفمبر 2019 فيما فضل المدرب الرحيل بعد نهاية موسم 2018-2019، ما دفع إدارة النادي لفك الارتباط مع المدرب البرتغالي.

وتمت الاستعانة بعدها بالكرواتي زوران ماميتش بعد إنهاء تعاقده مع العين الإماراتي.

ماذا قدم جيسوس مع فنربخشة؟

وجاءت عودة جيسوس إلى الهلال بعد نهاية عقد المدرب البرتغالي مع فنربخشه التركي الذي تولى تدريبه في الموسم الماضي 2022-2023.

وخاض جيسوس مع فنربخشه 52 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 35 مباراة مقابل التعادل في 10 مباريات وتلقي 7 هزائم، وسجل الفريق 114 هدفا واستقبل 54.

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وهما البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، كما يرغب "الزعيم" بقوة في التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.