روسيا تشن أول هجوم بالطائرات المسيرة بمسيّرات على كييف منذ 12 يومًا

في ساعة مبكرة الأحد من صباح اليوم الأحد؛ تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لهجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة على كييف.

12 يومًا من التوقف

ويعتبر هذا الهجوم الروسي هو الأول منذ 12 يومًا على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية بيانًا أوردت فيه أن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في التصدي لهجوم شنته القوات الروسية على العاصمة كييف.

ودوت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وحسب شهود، سُمع دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا دون ورود معلومات بشأن الأضرار المحتملة.

الخسائر المحتملة

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز؛ قال الكولونيل سيرهي بوبكو -رئيس الإدارة العسكرية في كييف- في منشور على تلغرام: "هجوم آخر على كييف...في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار".

وأضاف المسؤول أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في كييف ومحيطها وعدد من المناطق وسط وشرق أوكرانيا.

ودوت الصفارات بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي للتحذير من غارات جوية.

اقرأ أيضا:

روسيا: أوكرانيا استغلت استفزازات قائد فاغنر لشن هجوم على باخموت

وزير الدفاع الأوكراني: سنغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا