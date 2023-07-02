فرنسا تعتقل 719 شخصا في ليلة الاحتجاجات الخامسة

أعلنت الداخلية الفرنسية اعتقال 719 شخصا على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ خمسة أيام، عقب مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص الشرطة.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 1300 شخص خلال ليلة يوم الجمعة، في محاولة من السلطات لكبح جماع المظاهرات والاحتجاجات.

وأصيب الضحية "نائل" برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، أثناء عملية التدقيق المروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.