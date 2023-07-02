بعد بنزيما وكانتي.. اتحاد جدة يقترب من حسم الصفقة الثالثة

اقترب نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي من حسم صفقته الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني السابق، ونغولو كانتي، القادم من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وحسبما كشفت تقارير صحفية، فإن الاتحاد يسعى خلال الفترة الحالية للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح سلتيك الأسكتلندي.

وأوضح الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن انتقال جوتا إلى الاتحاد أصبح وشيكا، ومن المقرر حسم الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الصفقة ستكلف خزائن الاتحاد مبلغ 30 مليون يورو بعد إعداد الوثائق والعقود بالفعل.

وأشار إلى أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، تحدث بالفعل مع صاحب الـ24 عاما حول انتقاله لصفوف "العميد" هذا الصيف.