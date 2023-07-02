وكالة تسنيم الإيرانية: انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة بعد 45 يومًا

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة أعلنت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة.

ووفقًا للوكالة الإيرانية؛ سيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

العراق كدولة وسيطة

وأضافت الوكالة الرسمية أنه عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن وزير السياحة المصري من المقرر أن يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع المقبل.

مباحثات بين مصر وإيران

وقال: "في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية".

ولفت إلى أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق.

وأعرب رئيس مجلس إدارة النقابة عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد صرح سابقًا أن طهران ترحب بتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب.

اقرأ أيضا:

إيران: نرحب باستئناف وتطوير العلاقات مع مصر والمغرب