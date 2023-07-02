عامل نظافة يدمر بحثًا علميًا امتد لـ 20 عامًا بقيمة مليون دولار

أقدم أحد عمال النظافة على تدمير أحد الأبحاث العلمية يجري العمل عليه منذ أكثر من 20 بمعهد رينسلار للفنون المتعددة بولاية نيويورك الأمريكية، بعد أن فصل التيار الكهربائي بدون قصد عن ثلاجة المختبر ، والتي تحوي عينات تقدر قيمتها بمليون دولار.

ورفع معهد رينسلار للفنون المتعددة، دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للعامل، بعد أن فصل التيار عن ثلاجة المختبر التي تحوي خلايا مزروعة وعينات حساسة عندما سمع العديد من الإنذارات المزعجة قادمة منها.

وأشار المعهد إلى أن الخلايا البحثية الموجودة بثلاجة المختبر تقدر قيمتها بمليون دولار، ملقيًا اللوم في الوقت نفسه على الشركة المشغلة لعدم تدريبها العامل على كيفية التعامل مع هذه الأشياء.