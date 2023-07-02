وكالة إيرانية: انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة خلال 45 يوما

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة بإيران أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة.

وقالت الوكالة في تقريرها أنه سيتم "إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان قد قال، الخميس، إن بلاده ترحب بـ"تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب"، مضيفا خلال اللقاء الذي نظمته الخارجية الإيرانية مع سفراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، أن "سياسة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).