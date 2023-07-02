قوات الاحتلال تهدم 96 منزلاً في القدس خلال النصف الأول من العام الجاري

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 96 منزلاً في مدينة القدس، خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير مركز معلومات وادي حلوة في القدس النصف سنوي، الذي وثق اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، مبينًا أن هذا العام استشهد في القدس سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، واعتقال 1798 فلسطينياً، بينهم 60 سيدة و12 طفلاً.

ولفت التقرير أن الاحتلال أبعد 877 فلسطينياً عن مدينة القدس، بينهم 305 عن المسجد الأقصى المبارك، لتصديهم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، مبيناً أن هذا العام شهد تصاعداً في وتيرة عمليات الاعتقال والهدم والاستهداف للوجود الفلسطيني، في محاولة من الاحتلال لتكريس واقع تهويدي جديد في المدينة المقدسة.