بعد بروزوفيتش.. النصر في فرنسا لإنهاء الصفقة الثانية

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقته الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان النصر توصل لاتفاق نهائي مع إنتر ميلان الإيطالي لضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد مفاوضات عصيبة، ليكون أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا للتقارير، فإن النصر يسعى الآن لحسم الصفقة الثانية من خلال التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن ممثلي النصر متواجدون في فرنسا خلال الوقت الحالي لإتمام صفقة ضم سيكو فوفانا مع نادي لانس.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت إيطاليا" أن مفاوضات ضم فوفانا متقدمة جدًا في انتظار التفاصيل النهائية.

وأشار إلى أن النصر مستعد لتوقيع جميع المستندات الخاصة بصفقة مارسيلو بروزوفيتش، ومن ثم العمل على استكمال صفقة سيكو فوفانا.