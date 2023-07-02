”الخطوط السعودية” تدشن أولى رحلاتها إلى ”برمنجهام” بالشراكة مع برنامج الربط الجوي

دشّنت الخطوط السعودية وبالشراكة مع برنامج الربط الجوي، أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار برمنجهام الدولي بالمملكة المتحدة.

وبذلك؛ وتعدّ الوجهة الجديدة الثالثة للناقل الوطني بالمملكة المتحدة والمطار الرابع الذي تسيّر رحلاتها له بعد كل من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن ومطار مانشستر.

يأتي ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجية الخطوط السعودية التي تستهدف الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة.

كما يأتي ذلك وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وضمن خطة مجموعة الخطوط السعودية المُعلنة للتشغيل إلى (25) وجهة في (3) قارات حول العالم.

وغادرت أولى رحلات ''السعودية'' مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالرقم (SV0251) إلى مدينة برمنجهام، بحضور سعادة القنصل البريطاني العام لدى المملكة السيدة سيسيل البليدي، ونائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي السيد سلطان عطيفي، ونائب الرئيس للشؤون التجارية لبرنامج الربط الجوي السيد راشد الشمري، والسيدة منال الشهري نائب الرئيس للمبيعات بالخطوط السعودية، حيث تم قص الشريط الافتتاحي إيذاناً بانطلاق أولى الرحلات في الحفل الذي أقيم في صالة الفرسان الدولية بالمطار.

توفير مزيد من الخيارات

وقالت منال الشهري: ''نعتز بتوسيع نطاق عملياتنا التشغيلية في المملكة المتحدة لتوفير المزيد من الخيارات لضيوفنا، والتأكيد من خلال ذلك متن العلاقة بين البلدين حيث تعدّ هذه المدينة هي ثالث المدن التي تسيّر الخطوط السعودية رحلاتها إليها، كما نود أن نتقدم بالشكر للقائمين على برنامج الربط الجوي على دعمهم المستمر، حيث تتظافر جهودنا كمنظومة بهدف جلب العالم للمملكة''.

فيما أضاف السيد سلطان عطيفي، نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي: ''ضمن شراكتنا المستمرة والمتنامية مع الناقل الوطني الخطوط السعودية، نسعدُ اليوم بتدشين وجهةٍ جديدة إلى مدينة ذات بُعدٍ ثقافي وصناعي بالمملكة المتحدة وهو ما تمتاز به مدينة برمنجهام''.

دعم الأهداف السياحية بين المملكتين

وأشار عطيفي بالقول: ''يساهم الخط الجديد في نمو شبكة الرحلات بالشراكة مع برنامج الربط الجوي مما يسهم في دعم الأهداف السياحية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً على صعيد المبادرات المشتركة في ما يتعلق بتسهيل وتنظيم عمليات السفر وإجراءاته في ما بينها، كما نلتزم في برنامج الربط الجوي بدعم جهود شركات الطيران لتدشين وجهاتٍ جديدة وتقديم تجارب سفر ثرية تُسهم في إبراز البعد السياحي والإرث والمقومات الثقافية الّتي تتمتع بها المملكة''.

وتم استقبال طائرة الخطوط السعودية برش المياه في مطار برمنجهام، قبل أن يتم الاحتفاء بأول مغادرة لها عائدة إلى المملكة في حفل معدّ لهذه المناسبة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة مطار برمنجهام السيد نك بارتن، ورئيس شؤون الشركات والتسويق بالمطار السيد سايمن افنس، ورئيس العلامة التجارية والاتصالات لبرنامج الربط الجوي السيد محسن عبدالجواد، ونائب الرئيس للمبيعات بالخطوط السعودية السيدة منال الشهري، بالإضافة إلى المدير الإقليمي للخطوط السعودية في أوروبا السيد هشام بن دخيل، والمدير الإقليمي للخطوط السعودية بالمملكة المتحدة السيد فهد المحيسن، وعدد من أعضاء فرق التشغيل والعمليات والتسويق لكافة الأطراف.

يشار إلى أن الخطوط السعودية ستقوم بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار برمنجهام الدولي، سعياً من ''السعودية'' لتوفير مزيد من الخيارات لضيوفها، ضمن خطتها لزيادة الوجهات التي تواكبها تنمية غير مسبوقة لأسطول طائراتها بما يحقق المستهدفات التشغيلية، إلى جانب التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الرقمية لتوفير تجربة سفر ثرية وممتعة للضيوف.

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