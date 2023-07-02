“اذهب إلى السعودية ولا تعد”.. تغريدة رجل أعمال أمريكي بارز تثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ"رجل الترليون دولار" وما قاله عن المملكة العربية السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.

وقال بينيا في مقطع الفيديو المتداول: "إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك، ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك، ولا تقل لهم أين أنت، هذا البلد (السعودية) يصنع ملايين المليارديرات.

وذكر موقع بينيا الرسمي أنه وفي السنوات الأخيرة منذ تقاعده ألقى رجل الأعمال الأمريكي بينيا كلمات رئيسية ونظم ورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات حول بناء الأعمال بشكل كبير.

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