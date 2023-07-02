حركة الجهاد تعلن مسؤوليتها عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنين

أعلنت كتيبة جنين، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تحلق في سماء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ليلة أمس السبت.

وقالت كتيبة جنين، في حسابها على تلغرام، إن إسقاط المسيرة الإسرائيلية جاء بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة للطائرة التي قالت إنها أُسقطت بعد إطلاق النار عليها في سماء مخيم جنين، حيث ظهرت الطائرة وهي تحترق جراء إطلاق النار عليها.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.

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