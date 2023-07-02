بسبب إهانتها للرجال.. قناة CBC تحيل رضوى الشربيني للتحقيق

أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، على خلفية منشور قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم عدم إذاعته أو نشره على أي منصة من منصات القناة.

وكانت رضوى الشربيني أثارت الجدل أمس، بكتابتها بوست عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه مستنكرة "مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه"، في إشارة منها إلى الرجل، وهو ما اعتبره البعض إهانة غير مقبولة من المذيعة المعروفة بمواقفها الحادة ضد الرجل.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc سفرة.